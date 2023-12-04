Аналоговый предусилитель Bryston BP-19

04.12.2023 14:45

В Европе, в частности, в Великобритании, появился в продаже новый аналоговый предварительный High End усилитель Bryston BP-19. Ранее производитель заявлял, что новинка будет запущена в производство в третьем квартале 2023 года; устройство впервые было показано публике на выставке Montréal Audiofest в Канаде в марте этого года.



Усилитель оснащается двумя парами выходных разъёмов RCA phono (из них пара фиксируемых, пара назначаемых) и двумя парами балансных выходов XLR. Входы: балансные XLR (две пары), RCA (четыре пары). Заявленный уровень THD+N: менее 0,0006%. Архитектура – полностью балансная от входа до выхода; усовершенствованный регулятор громкости.



Стандартный вариант – корпус с лицевой панелью шириной 17 дюймов (цвета: чёрный, серебро); под заказ могут изготовить устройство пошире (19 дюймов). Опционально доступны плата фонокорректора BP-2 (MM) и повышающие трансформаторы для картриджей с подвижной катушкой (MC). В комплект поставки входит пульт дистанционного управления; предусмотрена возможность управления по RS-232 и IP при подключении усилителя к домашней системе «умный дом».



