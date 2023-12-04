ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Аналоговый предусилитель Bryston BP-19


04.12.2023 14:45

 

 

В Европе, в частности, в Великобритании, появился в продаже новый аналоговый предварительный High End усилитель Bryston BP-19. Ранее производитель заявлял, что новинка будет запущена в производство в третьем квартале 2023 года; устройство впервые было показано публике на выставке Montréal Audiofest в Канаде в марте этого года.

 

Усилитель оснащается двумя парами выходных разъёмов RCA phono (из них пара фиксируемых, пара назначаемых) и двумя парами балансных выходов XLR. Входы: балансные XLR (две пары), RCA (четыре пары). Заявленный уровень THD+N: менее 0,0006%. Архитектура – полностью балансная от входа до выхода; усовершенствованный регулятор громкости.

 

Стандартный вариант – корпус с лицевой панелью шириной 17 дюймов (цвета: чёрный, серебро); под заказ могут изготовить устройство пошире (19 дюймов). Опционально доступны плата фонокорректора BP-2 (MM) и повышающие трансформаторы для картриджей с подвижной катушкой (MC). В комплект поставки входит пульт дистанционного управления; предусмотрена возможность управления по RS-232 и IP при подключении усилителя к домашней системе «умный дом».

Связанные новости:
 Key Digital KD-FIX418A-2: решает проблемы - 27.11.2023 18:16
 Три Chord лучше, чем два Chord - 07.11.2023 10:57
 «Цветная революция» в Канаде - 02.08.2023 10:13
 Новинки Bryston  - 29.03.2023 10:57
 Расширение экосистемы Roon - 07.07.2022 12:11
 Вице-президент Bryston купил… Bryston - 03.02.2021 19:31
 Интегральный усилитель Bryston B-135 SST2: дорогу молодым… - 17.04.2012 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007