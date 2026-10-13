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Аналоговый ретро-футуризм


13.10.2026 20:03

 

 

Чего только не увидишь на краудфандинговой платформе Kickstarter… Некоторое время назад там появился проект необычной аудиосистемы. Она воспроизводит записи с виниловых дисков и даже кассет, может использоваться как элемент настенного декора – и просто удивляет своим видом…Необходимые средства уже собраны, и устройство, точнее, комплект устройств под названием Retro Ambient Sound System, скоро появится в продаже.

 

Разработчик этой красоты – малоизвестный китайский бренд Trettitre. Система состоит из аналоговых проигрывателя виниловых пластинок, CD-плеера и кассетного плеера, а также настенного крепления для них. Использовать элементы Retro Ambient Sound System можно вместе или по отдельности. Все компоненты выполнены в минималистичном ретро-футуристичном стиле. Для потребителей, живущих в небольших квартирах, разработка китайских инженеров – отличная находка, ведь для неё не требуются свободные горизонтальные поверхности, а место на стене всегда найдётся даже в самой маленькой комнате.

 

Все устройства – беспроводные, со встроенными аккумуляторами и Bluetooth-модулями с поддержкой аудиокодеков SBC, AptX, AptX HD и AptX Adaptive. Проигрыватель винила ещё и подсвечивается, добавляя шарма этой действительно необычной инсталляции. Все компоненты можно подзаряжать через порт USB-C. Возможность использовать проводное подключение к колонкам или наушникам также имеется – в виде разъёма 3,5 мм (AUX). «Вертушка» поддерживает скорости вращения 33 и 45 оборотов в минуту, комплектуется тонармом с автобалансировкой и авторегулировкой прижимной силы и картриджем Audio-Technica AT-3600LA. Встроенный аккумулятор рассчитан на шесть часов воспроизведения музыки или три часа работы в режиме подсветки; есть силиконовый ремешок для переноски. У CD-плеера, как и кассетника, прозрачная магнитная крышка, элементы управления расположены по окружности, оставляя диск на виду диск. Благодаря рельефным символам на кнопках найти нужную можно даже в темноте, на ощупь. Кассетный плеер оснащается большими кнопками-клавишами «как в старые добрые времена».

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