Andover FreePlay: массивна, но мобильна

23.07.2026 15:11

Andover FreePlay – портативная аудиосистема, первая Bluetooth-колонка в ассортименте Andover Audio. Громкоговоритель получился довольно массивным (и весит 4 кг), зато он надёжно защищён от неблагоприятных внешних воздействий, имея класс защиты IP67.

Новинка разработана «с акцентом на музыкальный баланс и качество стереозвучания». В отличие от многих портативных Bluetooth-колонок, которые создают только эффект пространственного звучания, FreePlay – «честная» стереосистема, создающая широкую звуковую сцену благодаря паре 25-миллиметровых твитеров, двум басовикам диаметром 5,25 дюйма и расположенному на задней панели пассивному излучателю (160 мм). Колонка выпускается в трёх цветах: слоновой кости, оливковом и тёмно-сером. Есть USB-C порт для двунаправленной зарядки (также поддерживается беспроводная зарядка Qi-совместимых устройств) и AUX вход 3,5 мм с возможностью подключения внешнего микрофона, а также поддержка Bluetooth 6.0 и LE Audio.

Для настройки и управления не требуется мобильное приложение: все элементы управления, а также индикатор уровня заряда батареи, расположены на верхней панели колонки. В режиме Party («Праздник, вечеринка») возможно объединение до 99 устройств FreePlay в многокомпонентную музыкальную систему. Режим Loud («Громко») добавляет при необходимости 6 дБ выходной мощности. Для переноски есть откидная ручка, в комплект поставки входит сумка на плечевом ремне с затягивающимся шнурком.