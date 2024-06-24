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Andover SpeakEasy 4: к прямому подключению готовы!


24.06.2024 20:14

 

 

Компания Andover представила новый продукт, принципиально отличающийся от других фирменных устройств. Это аудиокомплект, состоящий из пары активных полочных громкоговорителей SpeakEasy 4 со встроенным фонокорректором, поддержкой HDMI-ARC и Bluetooth.

 

Колонки можно напрямую подключить к проигрывателю виниловых дисков, проигрывателю компакт-дисков, стриминговому устройству. Обе акустические системы – со встроенными усилителями (Class D, совокупная мощность 150 Вт); каждая колонка в корпусе из МДФ оснащается четырёхдюймовым длинноходным басовиком и твитером 0,25” с шёлковым куполом. Управление осуществляется с помощью ИК-пульта или регулятора на передней панели мастер-колонки. При выборе источника, который был задействован, когда колонки были переведены в режим Standby, сигнал с него определяется автоматически, и аудиосистема включается сама. На задней панели мастер-колонки расположены разъёмы для подключения. АЧХ системы: 55 Гц – 20 кГц.

 

Вход Phono совместим с большинством современных проигрывателей винила. Вход Aux – для CD-плеера, тюнера, персонального компьютера и любого другого источника. Цифровой Toslink вход поддерживает аудиофайлы высокого разрешения вплоть до 24 бит / 96 кГц (два канала PCM; Dolby и DTS декодирование не поддерживается). Благодаря HDMI-ARC систему Andover SpeakEasy 4 можно использовать вместо саундбара для повышения качества звука телевизора, а порт USB позволяет передавать на колонки файлы с USB-флешки или подзаряжать мобильные устройства.  Предусмотрена возможность подключения дополнительных активных АС и/или активного сабвуфера.

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