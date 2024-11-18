Andover SpinBase 2: новый тренд?

18.11.2024 10:39

Второе поколение саундбаров для виниловых проигрывателей выпустила американская компания Andover Audio. Устройство называется SpinBase 2 и представляет собой активную акустическую систему, которая устанавливается под виниловый проигрыватель, заменяя традиционный Hi-Fi стерео сетап.



По сути, обновлённый SpinBase 2 – это готовая система, которая требует одного-единственного дополнения, собственно проигрывателя виниловых пластинок. «Саундбар» в данном случае является объединёнными в одном корпусе динамиками (два вуфера, два твитера), усилителем, предварительным усилителем и ЦАП. Он может работать как с фирменными «вертушками», так и с проигрывателями сторонних производителей, и совместим с моделями, как оснащёнными встроенным фонокорректором, так и не имеющими его. Для реализации базовой идеи, заложенной в SpinBase 2 – «подключи и слушай» – саундбар оснащается оптическим, USB, Aux и фоно аналоговыми входами; также есть выходы для сабвуфера и наушников и поддержка Bluetooth для прямого стриминга с мобильных гаджетов.



Саундбар SpinBase 2 – не единственное устройство этой категории в ассортименте Andover Audio: оригинальная модель была выпущена на рынок в 2019 году, а тремя годами позже появилась более крупная и дорогая версия, SpinBase Max. От модели предыдущего поколения (она, кстати, из ассортимента не выводится) обновлённый SpinBase отличается наличием тканевого, а не металлического гриля, индивидуальным усилением каждого из двух басовиков (вместо использования пассивных кроссоверов) и почти в два раза большей мощностью (70 Вт вместо 36 Вт). Цвет корпуса: белый или чёрный.



