ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Andover SpinPlay: винил «под ключ» за небольшие деньги


14.11.2025 21:50

 

 

Компания Andover Audio, инженеры которой создали универсальный проигрыватель виниловых дисков Andover One (со встроенными усилителем, предварительным усилителем и колонками), разработали новый продукт, тоже категории «всё-в-одном». SpinPlay по своим возможностям близок к Andover One, но более доступен по цене: он стоит всего 729 долларов США, что, согласитесь, намного дешевле, чем 2499 долларов, которые придётся отдать за флагманскую модель.

 

В среде аудиофилов к таким устройствам принято относиться с пренебрежением: качество звука – не сильная сторона подобных «универсалов». В Andover Audio проблема решается использованием технологии IsoGroove, уменьшающей вибрации корпуса. SpinPlay состоит из собственно проигрывателя виниловых пластинок и расположенного под ним отсека с динамиками: парой четырёхдюймовых басовиков и двумя твитерами 0,75” с совокупной мощностью 70 Вт. Устройство поддерживает подключение по Bluetooth с обратной связью, то есть может передавать сигнал на наушники или внешнюю акустическую систему или воспроизводить через собственные динамики аудио с внешних источников. 


Проигрыватель виниловых дисков – полуавтоматический с ременным приводом. Предустановленная головка звукоснимателя – Audio-Technica AT3600L. Громкость звука меняется с помощью большого поворотного регулятора; на LED-дисплее отображается выбранный вход, уровень громкости и др. информация. Устройство является портативным: усиленная конструкция и прочная крышка защищают его от повреждений в процессе перемещения с места на место. Цвет корпуса: белый или чёрный. В продаже новинка должна появиться в ближайшие дни.

Связанные новости:
 Focal Mu-so Hekla: не просто саундбар - 07.11.2025 23:12
 Primare Allt-i-Ett: всё в одном, и ничего лишнего - 06.10.2025 14:19
 Andover SpinBase 2: новый тренд? - 18.11.2024 10:39
 Andover SpeakEasy 4: к прямому подключению готовы! - 24.06.2024 20:14
 Предварительный усилитель iFi ZEN Phono 3 - 22.04.2024 11:42
 Нет места для Hi-Fi системы? Есть Andover-One E! - 19.10.2022 11:04
 Andover SpinStand: стильно, компактно, удобно - 31.08.2020 12:44
 Винил категории «подключи и слушай» - 30.07.2020 12:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007