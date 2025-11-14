Andover SpinPlay: винил «под ключ» за небольшие деньги

14.11.2025 21:50

Компания Andover Audio, инженеры которой создали универсальный проигрыватель виниловых дисков Andover One (со встроенными усилителем, предварительным усилителем и колонками), разработали новый продукт, тоже категории «всё-в-одном». SpinPlay по своим возможностям близок к Andover One, но более доступен по цене: он стоит всего 729 долларов США, что, согласитесь, намного дешевле, чем 2499 долларов, которые придётся отдать за флагманскую модель.

В среде аудиофилов к таким устройствам принято относиться с пренебрежением: качество звука – не сильная сторона подобных «универсалов». В Andover Audio проблема решается использованием технологии IsoGroove, уменьшающей вибрации корпуса. SpinPlay состоит из собственно проигрывателя виниловых пластинок и расположенного под ним отсека с динамиками: парой четырёхдюймовых басовиков и двумя твитерами 0,75” с совокупной мощностью 70 Вт. Устройство поддерживает подключение по Bluetooth с обратной связью, то есть может передавать сигнал на наушники или внешнюю акустическую систему или воспроизводить через собственные динамики аудио с внешних источников.



Проигрыватель виниловых дисков – полуавтоматический с ременным приводом. Предустановленная головка звукоснимателя – Audio-Technica AT3600L. Громкость звука меняется с помощью большого поворотного регулятора; на LED-дисплее отображается выбранный вход, уровень громкости и др. информация. Устройство является портативным: усиленная конструкция и прочная крышка защищают его от повреждений в процессе перемещения с места на место. Цвет корпуса: белый или чёрный. В продаже новинка должна появиться в ближайшие дни.