Andover SpinStand: стильно, компактно, удобно

31.08.2020 12:44

Компания из США Andover Audio представила новую модель стойки для аудио компонентов. Компактная SpinStand предназначена для проигрывателей виниловых дисков и хранения самих пластинок и идеально подходит для малогабаритных квартир.

SpinStand (её розничная цена в США составляет 169 долларов) занимает очень мало места и при этом вмещает до 150 виниловых дисков. Дизайн стойки прост и лаконичен – это, скорее, привычная многим этажерка, место для которой найдётся даже в самом небольшом помещении или тесно заставленной мебелью комнате. Впрочем, SpinStand будет отлично смотреться и тех интерьерах, стиль которых предполагает «воздушность» и максимум свободного пространства.

Окрашенная в белый или чёрный матовый цвет, стойка поставляется в двух вариантах – с тремя или четырьмя полками. Сверху устанавливается виниловая вертушка, другие полки предназначены для хранения дисков, журналов, книг или любых небольших предметов. Предусмотрена регулировка ножек по высоте – для неровных полов, полки усилены металлическими уголками; производитель гарантирует, что даже полностью нагруженная стойка никогда случайно не опрокинется. SpinStand поставляется в разобранном виде; сборка проста и не занимает много времени. В комплект поставки входит крючок-держатель для наушников. Размеры стойки с тремя полками(ВхШхГ): 75 х 46 х 34 см (модель с четырьмя полками выше на 10 см); вес 14,5 кг.