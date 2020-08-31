ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Andover SpinStand: стильно, компактно, удобно


31.08.2020 12:44

 

 

Компания из США Andover Audio представила новую модель стойки для аудио компонентов. Компактная SpinStand предназначена для проигрывателей виниловых дисков и хранения самих пластинок и идеально подходит для малогабаритных квартир.

 

SpinStand (её розничная цена в США составляет 169 долларов) занимает очень мало места и при этом вмещает до 150 виниловых дисков. Дизайн стойки прост и лаконичен – это, скорее, привычная многим этажерка, место для которой найдётся даже в самом небольшом помещении или тесно заставленной мебелью комнате. Впрочем, SpinStand будет отлично смотреться и тех интерьерах, стиль которых предполагает «воздушность» и максимум свободного пространства.

 

Окрашенная в белый или чёрный матовый цвет, стойка поставляется в двух вариантах – с тремя или четырьмя полками. Сверху устанавливается виниловая вертушка, другие полки предназначены для хранения дисков, журналов, книг или любых небольших предметов. Предусмотрена регулировка ножек по высоте – для неровных полов, полки усилены металлическими уголками; производитель гарантирует, что даже полностью нагруженная стойка никогда случайно не опрокинется. SpinStand поставляется в разобранном виде; сборка проста и не занимает много времени. В комплект поставки входит крючок-держатель для наушников. Размеры стойки с тремя полками(ВхШхГ): 75 х 46 х 34 см (модель с четырьмя полками выше на 10 см); вес 14,5 кг.

Связанные новости:
 Винил… для мышей - 24.08.2020 13:04
 Специальная версия Pro-Ject 2Xperience SB - 06.08.2020 11:54
 Винил категории «подключи и слушай» - 30.07.2020 12:20
 Стойка для акустики NorStone Stylum Max  - 23.07.2020 10:42
 Новая стойка Bell’O для ТВ 70” - 01.04.2019 08:00
 Quadraspire: модульный подход  - 28.03.2019 12:13
 Модная классика Bell’O - 21.02.2019 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007