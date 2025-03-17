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Андреа Пиветта за мир и сотрудничество


17.03.2025 15:56

 

 

Андреа Пиветта (Andrea Pivetta), итальянский конструктор и создатель усилителя Pivetta Opera Only, который считается самым мощным и дорогим аудиоусилителем в мире, планирует передать разработанную им «уникальную и бесценную – потому что мир не имеет цены» аудиосистему в дар президенту России Владимиру Путину.

 

Дизайнер уверен, что его инициатива очень символична и «может оказать большое влияние на международные отношения, особенно между Италией и Россией», а также послужить примером для других государств. Пиветта подчёркивает, что Италию и Россию связывают давние и крепкие дружественные узы, и разработанная специально для российского лидера аудиосистема не просто представляет собой «современный технологический шедевр», но и является «символом универсальной силы музыки, способной вызывать эмоции и настроения, объединяющие людей».

 

Андреа Пиветта призывает задуматься о том, что культура может служить мостом для построения гармоничных межгосударственных отношений. В исторический период, когда человечество всё больше нуждается в мире и сотрудничестве, жест Пиветты – «пример того, что искусство и инновации могут идти рука об руку и решать глобальные проблемы, а культура может стать эффективным способом наведения мостов и содействовать воцарению мира во всём мире».

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