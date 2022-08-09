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«Андроидный» Hisense


09.08.2022 09:53

 

 

Компания Hisense расширила свой модельный ряд, дополнив его ультракороткофокусным проектором PX1- PRO с лазерным источником света. В отличие от других фирменных решений категории Laser TV, новинка будет продаваться без проекционного экрана.

 

PX1-PRO комплектуется лазерным источником света TriChroma (световой поток 2200 люмен, 25 тысяч часов работы). Устройство поддерживает 107% цветового пространства BT.2020. Из других преимуществ стоит отметить технологию Digital Lens Focus, которая автоматически оптимизирует качество проецируемого изображения (с диагональю от 90 до 130 дюймов), технологию защиты зрения Low Blue Light, поддержку Dolby Vision HDR и наличие встроенной аудиосистемы Dolby Atmos мощностью 30 Вт. Для геймеров предусмотрен режим Auto Low Latency. Hisense PX1-Pro совместим с фирменными решениями Control4 и может быть беспроблемно интегрирован в системы домашней автоматизации.

 

Имеется поддержка Wi-Fi, Bluetooth, два HDMI-входа 4K 60 Гц (один с eARC) и совместимость с беспроводными многоканальными аудиосистемами WiSA. При этом новинка не поддерживает фирменную смарт-ТВ платформу Vidaa, поскольку создана на базе Android TV. Зато пользователи могут управлять своим новым приобретением, отдавая голосовые команды, посредством голосовых помощников Google Assistant и Alexa.

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