Anker Soundcore Space Q45: музыка без шума

20.12.2022 14:04

Soundcore Space Q45 – новые полноразмерные беспроводные наушники, выпускаемые компанией Anker. Они практически полностью подавляют внешние шумы благодаря трёхступенчатой системе шумоподавления.



На первом уровне отсекаются самые громкие звуки, например, грохот проезжающего грузовика или гул самолётных двигателей. На втором уровне устраняются менее громкие окружающие шумы: щелчки клавиш, звуковые уведомления, фоновые разговоры и пр. На третьем уровне осуществляется гибридное адаптивное шумоподавление: здесь происходит тонкая настройка под окружающие пользователя условия. Степень шумоподавления зависит от интенсивности звуков вокруг: в метро или торговом центре наушники задействуют максимальный уровень шумоподавления, в офисе переключаются на менее интенсивный. Дополнительный контроль возможен через приложение: предусмотрены пять различных режимов (а также 22 настройки эквалайзера). При необходимости шумоподавление можно отключить совсем и активировать режим «прозрачности» (пропускания внешних звуков).



Динамики в Soundcore Space Q45 – 40-миллиметровые, с двуслойной мембраной из шелка и керамики. Наушники поддерживают кодек LDAC: благодаря высокоэффективным алгоритмам сжатия звук будет очень качественным, с мельчайшими деталями, даже в беспроводном режиме. Одной зарядки наушников достаточно для непрерывного прослушивания музыки в течение двух суток, даже чуть больше. В стандартном режиме прослуживания достаточно заряжать Soundcore Space Q45 один раз в неделю, при этом всего пять минут зарядки обеспечивают до четырёх часов работы. Размер оголовья настраивается с помощью раздвижной дужки; чашки на алюминиевых шарнирах можно развернуть в любую сторону или сложить, чтобы убрать наушники в чехол.



