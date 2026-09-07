Anker впечатляет новыми технологиями

07.09.2026 10:47

Компания Anker Soundcore, бывшее подразделение Anker Innovations, представила на берлинской выставке IFA 2026 свои новейшие разработки, в том числе девять новых устройств и чип THUS AI, обеспечивающий сверхчёткую связь и адаптивное шумоподавление в открытых, накладных и внутриканальных наушниках.

Фирменные AeroClip 2 Pro – первые наушники Anker открытого типа со встроенной ИИ-функцией создания заметок. Одно касание – и наушники запишут разговор, происходящий при личной или онлайн-встрече или во время телефонного звонка. После завершения записи, используя приложение Soundcore, можно легко и быстро перенести записи на телефон или планшет; найти и извлечь записанную информацию также не составляет труда, даже спустя полгода. AeroClip 2 Pro обеспечивают сверхчёткую связь даже в шумной обстановке благодаря четырём микрофонам с высоким соотношением «сигнал/шум» и двум датчикам костной проводимости. Наушники AeroClip 2 Pro оснащаются 11-миллиметровыми драйверами с двойной диафрагмой. Есть поддержка кодека LDAC; запас автономной работы (при 50% громкости) – до 10 часов, с подзарядкой в футляре – до 30 часов. Быстрая подзарядка в течение 10 минут обеспечивает три часа воспроизведения.

Чип THUS AI также используется в накладных полноразмерных Anker Space 2 Pro, с изоляцией голоса пользователя от сложных фоновых шумов до 100 дБ, например, шума отбойного молотка на строительной площадке или сирены «скорой помощи», адаптивной ANC с восемью микрофонами, 35-мм драйверами, технологией персонализированной калибровки звучания HearID 5.0 и поддержкой LDAC; модуль Bluetooth 6.1 позволяет подключать одновременно два устройства. Ещё одна новинка с THUS AI – внутриканальные Anker Soundcore Liberty Buds 2. Система активного шумоподавления с шестью микрофонами обеспечивает вдвое большее шумоподавление, чем модель предыдущего поколения, а режим Comfort ANC позволяет избежать дискомфорта от давления в ушах.

В числе прочих новинок – система для сна Anker Soundcore SleepLab Pro. С помощью радара mmWave 60 ГГц она распознаёт циклы сна пользователя без прямого контакта с телом и формирует персонализированную подборку аудиозаписей, способствующих здоровому сну. Воспроизведение музыки, подкастов и личных аудиофайлов, а также более 180 звуков белого шума и дыхания осуществляется в режиме одного касания, без использования телефона. Пространственное звучание создают два динамика, а мягкая подсветка имитирует восход солнца и позволяет пробуждаться не резко, а постепенно.