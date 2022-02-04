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AnkerWork: первая в мире веб-камера «всё-в-одном»


04.02.2022 10:20

 

 

AnkerWork B600 – универсальное решение для видеоконференций, блогов и стримов. Первая в мире веб-камера «всё-в-одном» поддерживает разрешение 2K при 30 кадрах в секунду, оснащена массивом из четырёх микрофонов, парой двухваттных динамиков и «умной» светодиодной подсветкой.

 

Камера помогает решать любые задачи, связанные с записью и трансляцией видео и аудио на дому или в офисе, и не требует наличия кабелей и дополнительных устройств. Решение эффективно в случаях, когда яркости имеющихся световых приборов недостаточно, а в момент записи возможно появление посторонних шумов. Компактный корпус устройство можно закрепить на мониторе. Предусмотрены функция автофокуса и регулировка поля зрения (возможность переключения между 65º, 78º и 90º); технология VoiceRadar использует четыре высокочувствительных микрофона для обнаружения источника звука и улучшения качества передачи голоса пользователя.

 

Система интеллектуальной подсветки MagicSight, которой оснащена камера, анализирует уровень освещённости лица пользователя и самостоятельно рассчитывает идеальные настройки подсветки, а также поддерживает автоматическую регулировку уровня подсветки. Дополнительно цветовую температуру и яркость подсветки можно настроить с помощью приложения AnkerWork. Камеру можно использовать для чтения при слабом освещении. AnkerWork B600 поддерживает большинство современных платформ для видеоконференций. Для зарядки устройства и передачи данных имеются два порта USB-C, а для подключения к беспроводным гарнитурам – порт USB-A.

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