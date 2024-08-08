Анонсы CEDIA Expo: демосистема 13.12.10

08.08.2024 18:27

На грядущей выставке CEDIA Expo 2024 несколько производителей примут совместное участие в оснащении демонстрационного домашнего кинозала, где будет установлена гибридная система конфигурации 13.12.10 с передачей аудио по IP (AoIP).

Оборудовать кинозал будут специалисты-инсталляторы из Seymour-Screen Excellence, StormAudio, Ascendo Immersive Audio, Christie, Moovia и Lumagen. Это не первая подобная коллаборация в рамках CEDIA Expo, но в этом году участники представят свои решения в помещении большей площади, где для слушателей установят три ряда кресел (модель Moovia Marbella). Частью инсталлируемого комплекта оборудования станут флагманские колонки Ascendo Black Swans – они будут использованы в качестве фронтальных каналов, устанавливаемых позади акустически прозрачного экрана; также будет представлена новая модель фирменных сабвуферов принципиально новой конструкции. Усилители – также производства Ascendo; процессор – StormAudio ISP Elite 32 Digital AoIP MK3. Surround-каналы (их роль также будут исполнять модели из ассортимента Ascendo) и высотные каналы «раскачают» усилители StormAudio MK3 PA 8 Ultra.

Проекционный экран предоставит компания Seymour-Screen Excellence – это будет модель коммерческого уровня, то есть используемая в коммерческих кинотеатрах, Enlightor-PRO с акустически прозрачным полотном и фирменной системой маскирования Adjustable Ratio Theatre (ART). Проектор: Christie Griffyn 4K35-RGB со световым потоком 36500 люмен, нативной резолюцией 4K, 98% охватом цветового пространства Rec. 2020. За обработку видеосигнала будет отвечать процессор Lumagen Radiance Pro 5244 с системой динамического мэппинга для HDR контента.