Анонсы CEDIA Expo: JBL Synthesis, JBL, Arcam

27.08.2024 13:39

Эксперты предрекают громкую премьеру: на выставке CEDIA 2024 будет демонстрироваться многоканальная кинотеатральная система JBL Synthesis 9.4.6 (а также 7.4.4).

Компания HARMAN, которой принадлежат торговые марки JBL, JBL Synthesis, Arcam и др., покажет несколько новинок, которые, как ожидают специалисты, привлекут внимание многих посетителей выставки. В числе последних разработок – большая кинотеатральная система JBL Synthesis в конфигурации 9.4.6; она включает девять каналов горизонтального уровня, четыре сабвуфера и шесть высотных каналов. Общая стоимость оборудования, входящего в комплект, составит более 150000 долларов США. Продукция бренда также будет представлена новыми усилителями серии SMA, в частности, моделью SMA-8300. В линейку входят многоканальные усилители класса D, оснащаемые встроенным DSP-модулем для настройки АС и предназначенные для профессиональной установки.

JBL привезёт на выставку новые модели AV-ресиверов и акустические системы Stage 2. Arcam покажет новинки фирменной серии Radia, в том числе флагманский усилитель SA45, интегральный усилитель SA35 и цифровой аудиоплеер ST25. Radia SA45 и SA35 имеют аудиовходы HDMI, сертификацию Roon Ready, совместимы с системой акустической коррекции DIRAC, управляются по IP.



