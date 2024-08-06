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Анонсы CEDIA Expo: Waterfall Niagara XT


06.08.2024 14:06

 

 

Производители аудиовидеооборудования для домашнего применения начали публиковать пресс-релизы в преддверии сентябрьской выставки CEDIA Expo. В их числе – компания Waterfall Audio, которая привезёт на выставку свои новые колонки серии Niagara XT.

 

Это напольные акустические системы в уникальном полностью прозрачном корпусе, выполненном из стекла. Громкоговорители трёх новых моделей, как сообщается в пресс-релизе, обеспечивают «чистый, богатый деталями, мощный звук». Толщина стеклянных стенок: 10 мм у моделей XT2 и XT3, 6 мм – у колонок XT1. Мидбасовые драйверы Atohm разработаны специально для этой серии. В динамиках используется фирменная технология демпфирования JetStream, она «развязывает» драйвер и стеклянный корпус, обеспечивает более глубокие и быстрые басы и оптимизирует отвод тепла. В основании колонки, сделанном из алюминия, расположен пассивный басовик диаметром 8,3”, излучающий в пол. Твитер в акустических системах моделей Niagara XT1 и XT2 – рупорный, деревянный.

 

Размеры колонки XT1 (ВхШхГ): 991 x 250 x 281 мм, выходная мощность 400 Вт. Самый большой громкоговоритель в серии – XT2 (1169 x 300 x 346 мм, 500 Вт). В этих двух моделях в базовом варианте отделки (Classic) твитерный блок сделан из натурального бука, в варианте Exclusive можно заказать другую отделку, наиболее подходящую к интерьеру помещения, в котором планируется установить колонки.

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