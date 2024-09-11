Анонсы H-iFi & High End Show 2024: Technologica

11.09.2024 11:54

Российские дистрибьюторы начали анонсировать своё участие в выставке Hi-Fi & High End Show 2024. Мероприятие будет проходить в московском отеле «Бородино» с 18 по 20 октября.

Одним из участников станет компания Technologica. Её экспозиция будет размещена в комнате 612. Кроме того, продукцию брендов, которые Technologica представляет в России, можно будет увидеть в комнатах TL Sound и АДК.

Точный перечень демонстрируемого оборудования появится позднее, пока же обещают три аудиосистемы на базе Hi-Fi High-End компонентов. Первый комплект будет собран на базе CD/SACD-проигрывателя Metronome и двух устройств Karan, предварительного усилителя и усилителя мощности. Ещё одна система будет состоять из продукции брендов Davis Acoustics и Audio Analogue: напольные колонки Courbet 8, интегральные усилители Absolute и Aacento, а также стереоусилитель Puccini, ЦАП и транспорт AADAC и AAdrive. Наконец, третий сетап, который Technologica планирует привезти на выставку, это напольники Davis Acoustics Ariane 7 и электронные компоненты Myryad: усилитель Z350 и CD-проигрыватель Z310.



