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Анонсы ISE 2024: усилитель AudioControl Director Model M6800D


26.01.2024 13:45

 

 

На выставке ISE 2024 компания AudioControl покажет свой новый усилитель Director Model M6800D с поддержкой сетевой совместимости Dante. Также на стенде производителя будут представлены усилители CM Series (70 В или 4 Ом / 8 Ом) с поддержкой Dante; их можно применять как в условиях жилых пространств, так и в проектах, реализуемых в коммерческом секторе.

 

16-канальный усилитель Director Model M6800D мощностью 100 Вт / 8 Ом или 200 Вт / 4 Ом предназначен для профессиональной установки и может использоваться в составе аудиовидеосистем любого уровня. Высота корпуса усилителя: 2U. Новинка оснащается фирменным ЦАП с графическим и параметрическим эквалайзером и матричным коммутатором с возможностью настройки звука отдельно для разных зон. Настройка осуществляется с учётом акустических особенностей помещения и в соответствии со звуковыми профилями используемых акустических систем (последнее – благодаря программе AudioControl Sound Partners, в которой участвуют ведущие производители акустических систем; недавно в базу были добавлены данные о продукции Origin, Ambisonic, Totem, «встройке» Amina и Sonance).

 

Аудиовходы Director Model M6800D функционируют как энкодеры и могут направлять сигналы от источников на усилитель или интегрировать их в сеть Dante для быстрого доступа из любой точки в рамках инсталляционного проекта. Усилитель можно использовать как отдельное устройство или в составе домашней системы автоматизации, используя драйверы для интеграции с системами управления Crestron, Savant, RTI и Control 4.

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