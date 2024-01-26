Анонсы ISE 2024: усилитель AudioControl Director Model M6800D

26.01.2024 13:45

На выставке ISE 2024 компания AudioControl покажет свой новый усилитель Director Model M6800D с поддержкой сетевой совместимости Dante. Также на стенде производителя будут представлены усилители CM Series (70 В или 4 Ом / 8 Ом) с поддержкой Dante; их можно применять как в условиях жилых пространств, так и в проектах, реализуемых в коммерческом секторе.



16-канальный усилитель Director Model M6800D мощностью 100 Вт / 8 Ом или 200 Вт / 4 Ом предназначен для профессиональной установки и может использоваться в составе аудиовидеосистем любого уровня. Высота корпуса усилителя: 2U. Новинка оснащается фирменным ЦАП с графическим и параметрическим эквалайзером и матричным коммутатором с возможностью настройки звука отдельно для разных зон. Настройка осуществляется с учётом акустических особенностей помещения и в соответствии со звуковыми профилями используемых акустических систем (последнее – благодаря программе AudioControl Sound Partners, в которой участвуют ведущие производители акустических систем; недавно в базу были добавлены данные о продукции Origin, Ambisonic, Totem, «встройке» Amina и Sonance).



Аудиовходы Director Model M6800D функционируют как энкодеры и могут направлять сигналы от источников на усилитель или интегрировать их в сеть Dante для быстрого доступа из любой точки в рамках инсталляционного проекта. Усилитель можно использовать как отдельное устройство или в составе домашней системы автоматизации, используя драйверы для интеграции с системами управления Crestron, Savant, RTI и Control 4.



