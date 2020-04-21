Анонсы онлайн-мероприятий

21.04.2020 12:17

Даже в самых малоприятных ситуациях и сложных обстоятельствах важно не терять присутствия духа и находить положительные стороны. Как оказалось, определённые преимущества есть и в нынешнем, непривычном для многих людей образе жизни – например, возможность в живом эфире пообщаться с представителями иностранных компаний-производителей домашней AV-техники. Она, конечно, не может компенсировать все возникающие неудобства и последствия «новой реальности», но что, то есть. Поэтому не отчаиваемся и следим за эфиром!

21 апреля, во вторник, в 16:00 компания MMS Cinema приглашает всех желающих на вебинар с представителями известного американского производителя многоканальных усилителей и AV-процессоров. Продукция этого бренда теперь эксклюзивно представлена в ассортименте российского дистриьбютора. О какой торговой марке идёт речь, участники вебинара узнают после начала трансляции. Требуется предварительная регистрация.

27 апреля, в понедельник, в 16:30 состоится онлайн-интервью с Терри Медаленом (Terry Medalen) из Primare. Трансляция пройдёт на странице выставки Hi-Fi & High End Show в сети Facebook. Тем, кто не успел задать свой вопрос господину Медалену во время предыдущей онлайн-встречи (она состоялась 20 апреля), предоставляется отличная возможность подготовиться! В любом случае, все слушатели узнают что-то новое для себя: онлайн-дискуссия НЕ будет повтором эфира от 20 апреля; главной темой беседы станет различие типов (классов) усиления в домашней аудиотехнике. Активная ссылка на трансляцию появится на странице Hi-Fi Show ближе к началу мероприятия; следите за обновлениями.

29 апреля, в среду, в 18:00 компания Pult.ru приглашает пообщаться с представителями британской компании KEF. «Встреча» состоится на YouTube-канале Pult.ru. В настоящий момент уточняется состав участников; есть вероятность, что российских дилеров и поклонников бренда ждёт приятный сюрприз. Ссылка на стрим будет доступна позже, а пока можно подписаться на сам канал, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.