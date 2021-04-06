Аншлаг на High End 2021

06.04.2021 11:53

Организатор выставки High End в Мюнхене – она должна пройти с 9 по 12 сентября 2021 года в выставочном центре MOC – заявил, что все выставочные места выкуплены. Заявки на участие принимались до конца марта, но компании, желающие представить свою продукцию «живой» публике после долгого перерыва, обеспечили аншлаг раньше этого срока.



Выставка, которую организует High End Society Service GmbH, в 2021 году должна состояться в 39-й раз. Это одно из ведущих специализированных мероприятий в Европе, да и о всём мире, в числе участников которого можно было найти и «громкие» имена, и не очень известные бренды, которые только начали свой путь к сердцам потребителей.



В связи с тем, что в течение долгого времени никакие выставки не проводились – по крайней мере, в традиционном офлайн формате – организаторы ожидают, что ближайшее High End Show в Мюнхене будет в большей степени иметь B2B направленность: бизнес, лишённый возможности общения «лицом к лицу», будет навёрстывать упущенное… По этой причине в деловом расписании выставки появился ещё один день, рассчитанный исключительно на деловые встречи, а не на презентации для конечных потребителей. Учитывая сложности с планированием поездок, ограничения, остающиеся в воздушных перевозках, и пр., это хороший подарок и участникам, и посетителям – у них появляется дополнительное время для встреч и переговоров.