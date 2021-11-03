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Ansuz Darkz борется с резонансами


03.11.2021 05:00

 

 

Darkz – выпущенное датской компанией Ansuz Acoustics приспособление для борьбы с нежелательными резонансами. Производитель представил сразу две модификации своей новой разработки: Darkz S2T и Darkz Signature Z2S.

 

Darkz предназначены для «развязки» аудио компонентов и устранения резонасов и могут использоватся с CD-плеерами, проигрывателями виниловых дисков, ЦАПами, усилителями и акустическими системами. Разница между двумя моделями – в материалах, из которых они сделаны. Буква T в названии означает титан, Z – цирконий. Хотя, по мнению инженеров Ansuz Acoustics, эти металлы обладают схожими свойствами, наибольший эффект достигается при использовании Darkz Signature Z2S, где два верхних циркониевых диска из трёх «плавают» на трёх шариках из вольфрама, поглощая нежелательные вибрации. Каждый из дисков изготавливается по фирменной технологии Ansuz Supreme, обеспечивающей равномерное покрытие сэндвич-конструкции (слой циркония, вольфрама и титана + слой нитрида титана) внешним циркониевым слоем.

 

Изолирующие диски в «младшей» модели Darkz S2T – из нержавеющей стали с шариками из титана. Разница в цене весьма значительная: 640 евро за Ansuz S2T Darkz против 3340 евро за Signature Z2T. Ansuz Acoustics также выпускает адаптер, благодаря которому Darkz можно использовать с антивибрационными ножками, которыми комплектуются аудио компоненты двух других датских производителей, Aavik и Borresen.

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