Anthra – новая серия сабвуферов Monitor Audio

17.07.2023 23:36

Новую серию сабвуферов представила британская компания Monitor Audio. В линейке Anthra – три модели мощностью от 425 до 1400 ватт.



Активные сабвуферы Anthra W10, W12 и W15 с закрытым акустическим оформлением оснащаются басовиками диаметром 10, 12 и 15 дюймов с диффузорами из материала C-CAM (собственная разработка Monitor Audio). Фирменная технология RST (Rigid Surface Technology) второго поколения обеспечивают высокую скорость поршневого движения излучателя. Выходная мощность усилителей: 425, 900 и 1400 Вт; пиковая: 500, 1700 или 2500 Вт. Толщина стенок корпуса составляет около 3,5 см; внутренних стяжек из MDF – почти 2 см.



Все сабвуферы новой серии имеют стандартные разъёмы RCA и XLR; на задней панели расположен полноцветный дисплей, обеспечивающий доступ к меню настроек. Возможно объединение сабвуферов в массивы до четырёх устройств.

Управление – через фирменное приложение MaestroUnite.



