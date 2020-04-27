Антикризисный бас от Jamo

27.04.2020 16:04

Компания Jamo, хорошо известная в России благодаря своим качественным и недорогим акустическим системам, выпустила новые сабвуферы серии Concert II.



Модель Jamo C 910 SUB удачно сочетает высокую звуковую мощность и глубокий бас с элегантным современным дизайном, который полностью соответствует самым современным тенденциям в оформлении интерьеров. Сабвуфер подходит как для многоканальных систем домашнего кинотеатра, так и для классических стереосистем. Он оснащен 10-дюймовым динамиком из полимерного материала и имеет встроенный усилитель мощностью 300 Вт. Сабвуфер можно дополнить фирменным модулем для беспроводного подключения WA-2. На выбор предлагается три варианта внешней отделки, соответствующие цветам акустических систем серии Concert 9 II



Старшая модель сабвуфера Jamo C 912 оснащается 12-дюймовым полимерным динамиком и 400-ваттным усилителем. Так же, как и модель 910, она отличается элегантным современным дизайном, оснащена фазоинвертором с фронтальным расположением порта и может подключаться к системе без проводов с помощью фирменного модуля WA-2. Эти колонки тоже выпускаются в трёх цветах: белом, чёрном и оттенке «тёмная яблоня».



Обладая элегантной внешностью и мощным сбалансированным звучанием, сабвуферы С910 и С912 предлагаются по вполне демократичной цене 29990 и 37990 рублей соответственно. Настоящее антикризисное решение для стерео и домашнего кино.