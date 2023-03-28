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Антивибрационные ножки Carbide Base Evo


28.03.2023 15:32

 

 

Carbide Base Evo – новая модель подложек (изолирующих ножек) для аудиокомпонентов, выпущенная компанией Carbide Audio. Подложки серии Carbide Base предназначены для борьбы с вибрацией.

 

Как сообщается в пресс-релизе, новинка – не просто «очередной этап эволюции»: в конструкцию были внесены значительные изменения, редизайну подверглись почти все элементы, за исключением фирменного вкладыша ViscoRing. В частности, для усиления антирезонансных качеств аксессуара в центр каждого Evo добавлена вставка из аустенитной нержавеющий стали (такая сталь не обладает магнитными свойствами). В два раза увеличено содержание вязкоэластичных материалов в нижней части Carbide Base Evo с целью улучшить горизонтальное демпфирование. Диаметр подшипников из циркония увеличен на 50% больше в диаметре: теперь Evo более эффективно гасит низкоамплитудные вибрации.

 

На последнем рисунке – сравнение горизонтальных вибраций, передаваемых двухполосным громкоговорителем лежащему на нём алюминиевому диску весом около 13,6 кг. В первом случае диск был размещён на четырёх стандартных напольных шипах, во втором – на подложках Carbide Base Evo со вкладышами Super Light ViscoRings.

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