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«Апельсины цвета беж», а Pro-Ject – цвета солнца


18.10.2022 09:30

 

 

Ярко-жёлтые компоненты появились в ассортименте компании Pro-Ject Audio Systems – видимо, в угоду тем, кто прежде всего ценит в домашней аудиотехнике стиль, а уже потом – функциональность и качество звучания.

 

Аудиосистема Pro-Ject Colourful состоит из проигрывателя виниловых пластинок Carbon EVO, усилителя со встроенным Bluetooth-модулем MaiA S3 и пары полочных громкоговорителей Box 5 S2. Компоненты, за исключением усилителя, окрашены в зелёный, жёлтый и синий цвета; традиционные белый и чёрный также имеются, кроме того, есть версия Walnut (отделка шпоном ореха). Входящий в комплект «всё-в-одном» усилитель MaiA выпускается только в чёрном цвете, без исключений.

 

Набор вышеупомянутых фирменных устройств комплектуется парой акустических кабелей трёхметровой длины и изолирующими ножками Damp it LS S2, также производства Pro-Ject. Последние нужны для того, чтобы снизить уровень вибраций в случае, если проигрыватель виниловых дисков и колонки установлены на одной поверхности.

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