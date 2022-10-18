«Апельсины цвета беж», а Pro-Ject – цвета солнца

18.10.2022 09:30

Ярко-жёлтые компоненты появились в ассортименте компании Pro-Ject Audio Systems – видимо, в угоду тем, кто прежде всего ценит в домашней аудиотехнике стиль, а уже потом – функциональность и качество звучания.



Аудиосистема Pro-Ject Colourful состоит из проигрывателя виниловых пластинок Carbon EVO, усилителя со встроенным Bluetooth-модулем MaiA S3 и пары полочных громкоговорителей Box 5 S2. Компоненты, за исключением усилителя, окрашены в зелёный, жёлтый и синий цвета; традиционные белый и чёрный также имеются, кроме того, есть версия Walnut (отделка шпоном ореха). Входящий в комплект «всё-в-одном» усилитель MaiA выпускается только в чёрном цвете, без исключений.



Набор вышеупомянутых фирменных устройств комплектуется парой акустических кабелей трёхметровой длины и изолирующими ножками Damp it LS S2, также производства Pro-Ject. Последние нужны для того, чтобы снизить уровень вибраций в случае, если проигрыватель виниловых дисков и колонки установлены на одной поверхности.



