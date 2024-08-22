Apple AirPlay в телевизорах Samsung Hospitality TV

22.08.2024 12:18

Телевизоры Samsung Hospitality TV теперь совместимы с AirPlay. Это означает, что путешественники, останавливающиеся в отелях, номера в которых оснащены такими телевизорами, могут подключать к последним личные устройства на базе iOS и iPadOS. Телевизоры обеспечивают бесперебойную и безопасную потоковую передачу с iPhone и iPad.

Подключение не требует особых навыков. Необходимо только отсканировать уникальный QR-код на экране Samsung Hospitality TV. Подключив свой планшет или смартфон, гость сможет посмотреть любимую передачу или фильм с популярной стриминговой платформы, послушать свой плейлист, просмотреть фотографии на большом экране телевизора, провести презентацию и т.д. Личная информация не сохраняется, а все данные о сопряженных устройствах автоматически стираются при выезде гостя из номера.

Samsung сообщает, что пока Apple AirPlay доступен для модели HBU8000, затем поддержка последовательно появится в других моделях линейки Hospitality TV.