Apple AirPods 3 и цветные HomePod mini

19.10.2021 10:43

Apple представила несколько новинок, в числе которых наушники AirPods третьего поколения и смарт-колонки HomePod Mini в новых цветах.



У AirPods 3 немного изменился дизайн, добавлены адаптивный эквалайзер и поддержка Spatial Audio. Кроме того, они теперь комплектуются более ёмким аккумулятором (шесть часов работы без подзарядки вместо пяти и четыре подзарядки в кейсе, что в сумме обеспечивает 30 часов автономной работы) и отслеживают положение головы пользователя. Последнее означает, что направление звука всегда соотносится с источником: если пользователь в процессе просмотра фильма отвернётся от экрана, звуки будут доноситься сзади, а инструменты, находящиеся в определённой точке звуковой сцены, всегда будут звучать именно из этой точки, независимо от того, в какую сторону будет повёрнута голова слушателя. Защита от влаги: IPX4 (и для наушников, и для футляра). Новый датчик точно определяет, находятся ли AirPods в ухе, и приостанавливает воспроизведение при их извлечении.



Что касается HomePod mini, теперь они выпускаются в трёх новых цветах: к белому и серому добавились жёлтый, оранжевый и синий. Правда, новая отделка будет доступна не везде, а лишь в Австралии и Новой Зеландии, Канаде, США, Мексике, Гонконге, Китае, на Тайване, в Индии и в некоторых странах Европы (Австрии, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Ирландии). В продаже новые HomePod mini появятся в ноябре; цены не изменились.