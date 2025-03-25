Apple AirPods Max скоро станут лучше

25.03.2025 14:42

Тем, кто пользуется наушниками AirPods Max, Apple обещает скорый апгрейд: в ближайшее время появится обновлённая модель с поддержкой lossless audio.

AirPods Max, продажи которых начались осенью, показались многим экспертам новинкой, которую можно было и не вводить в ассортимент: они мало чем отличались от первых фирменных полноразмерных накладных наушников с функцией шумоподавления, выпущенных в 2020 году. У AirPods Max был USB-C разъём вместо порта Lightning и несколько новых вариантов отделки – на этом различия заканчивались. Однако теперь всё изменится. Как заявил производитель, в апреле появится новое ПО, благодаря которому AirPods Max (USB-C) смогут воспроизводить аудиосигнал без сжатия и потери качества (до 24 бит / 48 кГц) – при воспроизведении с проводным подключением. USB-C кабель входит в комплект поставки.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо активировать режим «персонализированного объёмного звучания (Personalized Spatial Audio)». Те, кому эта функция не важна, могут использовать адаптер USB-C –3,5 мм или такой же фирменный кабель. Доступные цвета обновлённых наушников AirPods Max: тёмно-серый (Midnight), жемчужно-серый (Starlight), синий (Blue), оранжевый (Orange) и новый сиреневый (Purple).