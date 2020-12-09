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Apple AirPods Max: в продаже с 15 декабря


09.12.2020 05:57

 

 

Компания Apple начала принимать предзаказы на новую модель наушников – беспроводные AirPods Max. Розничная цена новинки в США – 549 долларов (это чуть больше 40 тысяч рублей по сегодняшнему курсу), наушники выпускаются в пяти цветах. Продажи начнутся 15 декабря.

 

AirPods Max воспроизводят HD аудио и пространственный звук (контент, записанный в 5.1, 7.1 или Dolby Atmos); имеется адаптивный эквалайзер и система активного шумоподавления с возможностью переключаться в «прозрачный» режим пропускания звуков извне. Десятиядерный чип H1 в каждом наушнике способен осуществлять до 9 миллиардов операций в секунду. 40-миллиметровые фирменные динамические драйверы обеспечивают звучание без искажений – даже на высокой громкости. Чашки и оголовье наушников спроектированы таким образом, чтобы давление на голову распределялось равномерно.

 

AirPods Max автоматически определяют, надеты ли они или сняты: поставить запись на паузу или снова начать её воспроизведение можно, приподняв и снова опустив наушник. Предусмотрен бесшовный перевод воспроизводимого аудио на другие устройства Apple и подключение двух пар наушников к одному устройству (iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K). Длительность автономной работы – до 20 часов (с активированной системой шумоподавления). Аккумулятор будет разряжаться медленнее, если поместить наушники в специальный Smart Case.

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