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Apple AirPods Pro 3: больше чем наушники


26.12.2024 12:49

 

 

Apple анонсировала свою новую разработку, AirPods Pro 3, и это будет нечто намного большее, чем просто внутриканальные наушники.

 

Информацию о том, какие функции будут доступны обладателям новинки, опубликовало агентство Bloomberg. Информация весьма любопытная, и вот почему. Фирменные устройства категории «внутриканальные наушники» за 2023 год принесли Apple более 18 миллиардов долларов, и, по мнению аналитиков и маркетологов корпорации, могут принести намного больше – если у них появятся новые возможности, которые совершенно точно привлекут новых покупателей. В Apple планируют «подсадить» потребителей на крючок, с которого практически невозможно сорваться – здоровье. И это поистине безграничный рынок. Аналитики Bloomberg сообщают, что в разработке новых функций будущих устройств Apple одновременно участвуют сразу несколько исследовательских команд. Речь идёт о таких функциях, как мониторинг сердечного ритма, измерение температуры тела, а также «технологии, которая отслеживает множество физиологических показателей».

 

По информации Bloomberg, Apple сейчас работает над тем, чтобы добиться высокой надёжности получаемых данных о таких показателях. Весьма вероятно, что нужный результат будет достигнут вовремя – к запланированной презентации AirPods Pro 3, и новинка выйдет на рынок уже с новыми функциями. А вот появления AirPods со встроенными камерами ожидать пока не стоит. Разработка этого направления ведётся уже несколько лет; некоторое время назад оно было свёрнуто, а сейчас Apple снова вернулась к экспериментам в этой области – но, по оценкам специалистов, корпорации потребуется ещё как минимум два года, чтобы продвинуться в её изысканиях, и нет никакой гарантии, что исследования опять не будут приостановлены или прекращены вовсе.

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