Apple AirPods Pro: официальный релиз

29.10.2019 18:00

Как и ожидалось, компания Apple выпустила в продажу новую модель беспроводных наушников-вкладышей AirPods Pro. Устройство оснащено адаптивным эквалайзером, автоматически регулирующим низкие и средние частоты, и может работать в режиме активного шумоподавления или пропуская звуки извне (так называемый прозрачный режим).



В режиме активного шумоподавления два микрофона подстраивают звучание в соответствии с геометрией уха пользователя и положением наушников. Наружный микрофон воспринимает внешние звуки и анализирует окружающие шумы, внутренний убирает остаточные шумы. Переключиться с режима шумоподавления в «прозрачный» можно с помощью нажатия на наушниках; он же позволяет управлять воспроизведением, отвечать на телефонные звонки и завершать разговор.



AirPods Pro устойчивы к воздействию пота и воды, поддерживают голосовое управление (активируется с помощью команды «Привет, Siri»), могут работать без подзарядки до пяти часов в режиме прослушивания, до 4,5 часа – с включённым активным шумоподавлением и до 3,5 часа – в режиме разговора; с подзарядкой в беспроводном футляре музыку можно слушать беспрерывно более 24 часов, а разговаривать по телефону – более 18 часов. Если открыть футляр рядом с устройством iOS или iPadOS и нажать кнопку, наушники моментально подключатся ко всем устройствам, использующим ту же самую учётную запись iCloud.



Устройство продаётся в комплекте с мягкими силиконовыми вкладышами трёх размеров. Чтобы проверить, плотно ли сидят наушники и правильно ли подобраны вкладыши, пользователь может пройти специальный тест. Инновационная система выравнивания внешнего и внутреннего давления устраняет дискомфорт, нередко возникающий при использовании внутриканальных наушников.



Новинку можно заказать на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store; цена устройства – 20990 рублей. На устройстве Apple, с которыми используются AirPods Pro, должна быть установлена iOS 13.2, iPadOS 13.2, watchOS 6.1, tvOS 13.2, macOS Catalina 10.15.1 или более новые версии ОС.