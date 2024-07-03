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Apple AirPods с ИК-камерой ожидаются в 2026 году


03.07.2024 14:55

 

 

Появилось официально подтверждение того, что корпорация Apple планирует выпуск фирменных наушников AirPods, оснащённых видеокамерами. Новинка должна увидеть свет в 2026 году.

 

До недавнего времени о необычном устройстве говорилось как об эксперименте. Однако на днях один из наиболее уважаемых в отрасли аналитиков подтвердил, что Apple начала разработку новой модели AirPods с поддержкой технологий, используемых в фирменной гарнитуре Vision Pro.

 

Сообщается, что в новое устройство будет встраиваться инфракрасная камера – подобная тем, что используются в системе Face ID «айфонов» и «айпэдов». Она отслеживает движения и жесты, которые попадают в её «поле зрения». Apple уже принадлежит множество патентов на технологии и изобретения, которые позволяют взаимодействовать с потребительскими цифровыми устройствами с помощью жестов.

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