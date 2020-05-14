Apple AirPods Studio: подробности

14.05.2020 15:35

На сайте 9to5Mac, который является одним из основных источников новостей о планах Apple, опубликована информация, «проливающая свет» на характеристики новой модели наушников.



Сообщается, что инженеры Apple разработали как минимум два варианта AirPods Studio: один с отделкой из искусственной кожи, другой – из «дышащего» материала, более лёгкого и более подходящего для активного времяпрепровождения, например, для занятий спортом. Модульная конструкция предполагает возможность выбора любого из вариантов пользователем: амбушюры крепятся к оголовью с помощью магнитов.



Так же, как и наушники AirPods Pro, устройство, получившее название AirPods Studio, будут подстраиваться под анатомические особенности пользователя. Как именно будет осуществляться такая «подгонка», пока неясно; вероятно, то, как наушники сидят на голове, будет определяться специальными датчиками.



Ещё один датчик будет следить за правильным распределением каналов. Даже если надеть наушники неправильно, левый канал всё равно «окажется» в левом ухе, и наоборот. Воспроизведение будет запускаться или приостанавливаться автоматически – как только пользователь снимет или снова наденет наушники.