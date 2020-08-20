Apple AirPods: телохранитель или инструктор по фитнесу?

20.08.2020 12:15

Содержание очередной патентной заявки, поданной компанией Apple, говорит о том, что корпорация работает над созданием новых решений, призванных повысить безопасность пользователей. Наушники AirPods 3 и AirPods Pro Lite, о которых так много говорят в специализированной прессе в последнее время, возможно, будут оснащены необычной функцией: они будут автоматически останавливать воспроизведение аудиозаписей или уменьшать громкость, если «почувствуют» внешнюю угрозу для пользователя.



В патенте описана пара полностью беспроводных (true wireless) внутриканальных наушников, способных регулировать воспроизведение в зависимости от местонахождения и действий пользователя. Если умное устройство «считает», что здоровью и жизни пользователя угрожают некие внешние факторы, оно предупреждает его об этом рядом автоматических действий. Речь идёт об «изменении уровня громкости, остановке воспроизведения…» – вплоть до невозможности снова начать прослушивание до тех пор, пока угроза не будет устранена, «…и обеспечении обратной связи в виде советов, рекомендаций, инструкций и т.д.».



Для «оценки» ситуации будут использоваться данные GPS со смартфона или смарт-часов, а также данные, считываемые самими наушниками. Вышеуказанные действия могут последовать, например, если пользователь окажется возле автомобильной эстакады с интенсивным движением. В этом случае устройство или поставит воспроизведение на паузу, или перенаправит звук только на один наушник, чтобы пользователь мог слышать, что происходит вокруг него. Если владелец AirPods ездит на велосипеде, наушники будут отслеживать скорость его перемещения и также отключать музыку, когда скорость окажется слишком высокой, чтобы не отвлекать пользователя от управления транспортным средством.



При этом речь идёт не только о безопасности: судя по содержанию патента, Apple планирует превратить AirPods в своего рода фитнес-инструктора, который будет общаться с пользователем в режиме реального времени. Например, на занятии йогой наушники будут информировать своего владельца о положении его тела, степени растяжки и т.п.



Впрочем, всё вышесказанное – лишь предположения; компания не делала никакие официальные заявления в связи с содержанием нового патента. По прогнозам аналитиков, Apple AirPods следующего поколения могут появиться в начале 2021 года, а новая модель AirPods Pro (или AirPods Pro Lite) – в 2022 году.