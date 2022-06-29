Apple HomePod: «Я вернусь! Я вернусь?!»

29.06.2022 12:14

Как считают обозреватели издания Bloomberg, Apple может начать выпуск обновлённых беспроводных интеллектуальных громкоговорителей HomePod в 2023 году.



Сообщается, что устройство, которое сейчас имеет условное название B620, будет оснащаться таким же процессором S8, что и «умные» часы Apple Watch Series 8, появление которых на рынке ожидается в сентябре (в колонках HomePod Mini используется процессор S5). Вероятно, конструкция и внешний вид новинки будут «ближе к оригинальному HomePod, чем к новому HomePod mini». Это касается и музыкальных способностей потенциального «возвращенца»: решение Apple оставить в ассортименте выпускаемых устройств Mini и снять с производства устройства с более качественным звуком удивило многих, и есть мнение, что Apple решила исправиться…



Другой расходящийся по отрасли слух связан с предполагаемой работой Apple над объединением в одно устройство вышеупомянутого HomePod и Apple TV, что может привести к созданию первого саундбара Apple. Что из этих слухов правда, а что – чистые домыслы, покажет время. В любом случае, ждать придётся как минимум год.



