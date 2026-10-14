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Apple HomeView: большой экран и поддержка Spatial Audio


14.10.2026 16:08

 

 

На ежегодной презентации своих новинок компания Apple представила устройство под названием HomeView – «умную» колонку с большим семидюймовым дисплеем Liquid Retina; на нём можно смотреть фильмы и сериалы, просматривать сообщения, календарь и видеовызовы FaceTime, а также управлять с его помощью другими устройствами.

 

Слухи о том, что Apple разрабатывает такой продукт, ходили в течение нескольких лет. Устройство представляет собой центральный хаб для системы «умный дом» – и аудиосистему с весьма впечатляющими характеристиками. HomeView оснащается двумя широкополосными динамиками с поддержкой технологии Spatial Audio, встроенными непосредственно в дисплей, а также направленным вниз низкочастотным динамиком и парой пассивных излучателей с компенсацией вибраций, расположенных в подставке и отвечающих за воспроизведение низких частот. Фирменный процессор обрабатывает поступающие в режиме реального времени данные с датчиков и беспрерывно оптимизирует громкость и воспроизведение басов. Apple предлагает и вариант без подставки, для настенного монтажа; вероятно, качество передачи низких частот у такой колонки несколько ниже, зато звучание оптимизировано с учётом варианта размещения. Цена обеих версий одна и та же, 299 долларов США, но для настенной модели нужны крепёжные элементы и блок питания, которые приобретаются отдельно.

 

Подобно фирменному HomePod, HomeView может воспроизводить музыку и подключаться по беспроводной сети к другим колонкам Apple для создания мультирум-системы. Управлять устройством можно, касаясь сенсорного экрана или с помощью голосовых команд для Siri. Благодаря функции распознавания лиц устройство способно отображать персонализированный главный экран (для шести пользователей) и настраивать голос Siri и даже скорость её речи. Технология Apple True Tone адаптирует цветовую температуру к условиям внешнего освещения и автоматически регулирует яркость экрана в диапазоне от 500 до 0,3 нит (для условий низкой освещённости). Интерфейс подстраивается под расстояние между колонкой и пользователем: детализация изображения увеличивается по мере приближения к экрану. Доступны и другие возможности персонализации, например, использование пользовательских фото или выбор циферблата Flow, превращающего экран в интерактивный арт-объект. А ещё можно добавить на главный экран анимированного Снупи и наблюдать за тем, как он реагирует на время суток, погоду и пр. Подставка позволяет менять наклон экрана для наилучшего угла обзора. Цвета корпуса: серебристый, беж, розовый и серый; в комплект входит кабель соответствующего цвета. Продажи новинки начнутся через месяц, 13 ноября. Цена Apple HomeView: 299 долларов США.

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