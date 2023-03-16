Apple Music Classical: только классика

16.03.2023 09:51

Вчерашняя новость касалась подписчиков Qobuz, сегодняшняя – Apple Music: 28 марта состоится официальная презентация нового стримингового сервиса Apple Music Classical. Приложение уже появилось в магазине App Store; пока с пометкой «Предзаказ».



Из названия очевидно, что на новой платформе будут собраны только классические композиции. Новость обрадует тех, кто ждал её почти два года: с тех пор, как в 2021 году Apple купила сервис потоковой передачи классической музыки Primephonic. Подписчики Apple Music получат доступ к новой базе без дополнительных затрат: взимать с них дополнительную плату Apple не планирует, по крайней мере, пока.



Сейчас в классической музыкальной «библиотеке», перешедшей к Apple вместе с правами на Primephonic, более пяти миллионов аудиотреков (в дополнение к более чем 100 млн. из каталога Apple Music). Качество: вплоть до 24 бит / 192 кГц Hi-Res Lossless (самое высокое из предлагаемого Apple), а также «пространственное аудио» (spatial audio) с Dolby Atmos. Любопытно, что именно 28 марта начнутся продажи новой «интеллектуальной» колонки Sonos Era 300 с поддержкой пространственных аудиозаписей Apple.



