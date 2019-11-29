Apple Music для коммерческого сектора

29.11.2019 12:25

Корпорация Apple запустила новый сервис Apple Music for Business, предназначенный для использования ритейлерами, рестораторами и отельерами. Сервис доступен через PlayNetwork, пока только в 15 странах.

Используя Apple Music for Business, коммерческие организации могут создавать уникальный «фирменный» звуковой образ, воздействуя на потребителей с помощью тщательно составленных плей-листов. Свою готовность пользоваться новым сервисом уже подтвердили компании Harrods, Levi's, PizzaExpress и другие, а также розничные магазины самой корпорации Apple.

У коммерческих потребителей есть возможность использовать уже имеющиеся плей-листы, составлять собственные, управлять воспроизведением (в том числе планировать трансляции) через специально разработанное мобильное приложение. Apple гарантирует надёжность работы платформы и предоставляет различные пакеты, давая предпринимателям возможность расширять перечень доступных функций.