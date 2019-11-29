ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Apple Music для коммерческого сектора


29.11.2019 12:25

 

 

Корпорация Apple запустила новый сервис Apple Music for Business, предназначенный для использования ритейлерами, рестораторами и отельерами. Сервис доступен через PlayNetwork, пока только в 15 странах.

 

Используя Apple Music for Business, коммерческие организации могут создавать уникальный «фирменный» звуковой образ, воздействуя на потребителей с помощью тщательно составленных плей-листов. Свою готовность пользоваться новым сервисом уже подтвердили компании Harrods, Levi's, PizzaExpress и другие, а также розничные магазины самой корпорации Apple.

 

У коммерческих потребителей есть возможность использовать уже имеющиеся плей-листы, составлять собственные, управлять воспроизведением (в том числе планировать трансляции) через специально разработанное мобильное приложение. Apple гарантирует надёжность работы платформы и предоставляет различные пакеты, давая предпринимателям возможность расширять перечень доступных функций.

Связанные новости:
 Apple AirPods Pro: официальный релиз - 29.10.2019 18:00
 «И, верно, ангельский быть должен голосок!..» - 23.09.2019 14:35
 Альтернатива Apple AirDrop: мэйд ин Чайна - 21.08.2019 11:25
 Yamaha: домашний кинотеатр «из коробки» с 4K и MusicCast - 27.06.2019 10:10
 Yamaha: поддержка AirPlay 2 и Google Ассистент - 05.06.2019 10:45
 Apple простилась с iTunes - 04.06.2019 10:05
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007