ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Apple: не досмотрели…


03.11.2020 12:54

 

 

Компания Apple признала наличие производственного брака в наушниках AirPods Pro. Пользователи жалуются на треск при воспроизведении музыки и неэффективную работу системы активного шумоподавления.

 

Компания объявила о том, что бракованные устройства будут бесплатно заменены, упомянув в официальном пресс-релизе, что количество некорректно работающих AirPods Pro невелико. Пользователи, которые приобрели наушники и считают качество звука неудовлетворительным, могут обратиться в сервисные центры Apple, где специалисты проверят их жалобы и, если они обоснованы, обменяют бракованное устройство на новое. При этом гарантийный срок не будет увеличен, то есть отсчёт не будет начат заново с момента обмена.

 

Проблемы возникла не вдруг – жалобы от потребителей неоднократно поступали и раньше. Так, в январе 2020 года многие обратили внимание на то, что после обновления эффективность работы системы активного шумоподавления значительно снизилась. Так что производителю понадобилось чересчур много времени, чтобы услышать своих клиентов.

Связанные новости:
 HomePod mini: презентация состоялась - 14.10.2020 10:21
 Всем сестрам по серьгам… и по AirPods - 25.09.2020 09:48
 Наушники Huawei: одни беру, вторые примечаю… - 09.09.2020 11:36
 Apple AirPods: телохранитель или инструктор по фитнесу? - 20.08.2020 12:15
 И ещё об одном потенциальном конкуренте Apple - 01.06.2020 11:45
 Apple AirPods Studio: подробности - 14.05.2020 15:35
 Июнь грядущий нам готовит… AirPods Studio  - 12.05.2020 15:18
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007