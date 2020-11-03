Apple: не досмотрели…

03.11.2020 12:54

Компания Apple признала наличие производственного брака в наушниках AirPods Pro. Пользователи жалуются на треск при воспроизведении музыки и неэффективную работу системы активного шумоподавления.



Компания объявила о том, что бракованные устройства будут бесплатно заменены, упомянув в официальном пресс-релизе, что количество некорректно работающих AirPods Pro невелико. Пользователи, которые приобрели наушники и считают качество звука неудовлетворительным, могут обратиться в сервисные центры Apple, где специалисты проверят их жалобы и, если они обоснованы, обменяют бракованное устройство на новое. При этом гарантийный срок не будет увеличен, то есть отсчёт не будет начат заново с момента обмена.



Проблемы возникла не вдруг – жалобы от потребителей неоднократно поступали и раньше. Так, в январе 2020 года многие обратили внимание на то, что после обновления эффективность работы системы активного шумоподавления значительно снизилась. Так что производителю понадобилось чересчур много времени, чтобы услышать своих клиентов.