Apple снимает с производства HomePod

16.03.2021 13:24

Представители корпорации подтвердили, что «умная» колонка HomePod, впервые появившаяся в продаже в 2018 году, снимается с производства; сейчас распродаются имеющиеся складские запасы. Вместо этой модели компания сосредоточит усилия на продвижении HomePod Mini.

Причины, по которым Apple отказывается от вполне успешного продукта, пользовавшегося большой популярностью все эти годы, неясны. Возможно, дело в том, что Mini продаётся ещё лучше, и продолжать выпуск более массивной и дорогой модели не имеет смысла. Тем более, что большинство потребителей используют устройство именно как интеллектуальный громкоговоритель, не предъявляя особых требований к качеству звучания (которое у мини-версии хуже, чем у снятого с производства HomePod), и считают небольшие размеры и более низкую цену очевидными преимуществами.

Впрочем, Google и Amazon пока не спешат следовать примеру конкурента: и та, и другая выпускают смарт-спикеры двух типоразмеров, поменьше и побольше. В случае с Google это Nest Mini и представленный в сентябре прошлого года Nest Audio; Amazon обновила и успешно продаёт модели Echo и Echo Dot.