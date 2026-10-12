Apple: возвращение домой

12.10.2026 12:08

Корпорация анонсировала очередную ежегодную презентацию своих новинок. В этом году она будет проходить под названием «Добро пожаловать домой». Эксперты ожидают выхода двух обновлённых устройств, которые долгое время оставались в тени. Речь об Apple TV 4K и HomePod Mini.

Предыдущая версия Apple TV 4K вышла в 2022 году. Слухи о появлении новой ходят не первый год, но выпуск новинки не однажды откладывался: эксперты считали, что причина – значительные недоработки «умной» системы Apple Intelligence. Однако проблемы вроде бы решены, и ожидается появление новой ТВ-приставки с чипом A19 или A19 Pro и фирменным чипом N1, обеспечивающим улучшенную работу Wi-Fi и Bluetooth, а также обновлённым пультом Siri Remote и увеличенным объёмом оперативной памяти.

Колонка HomePod Mini, по слухам, также будет оснащаться чипом N1 и более мощным процессором серии S с поддержкой интеллектуальных возможностей Siri. Источники также сообщают, что производитель может добавить новые цвета, в частности, розовый и шалфейно-зелёный. Специалисты полагают, что обновлённый смарт-спикер будет звучать лучше своего предшественника, не обновлявшегося с 2020 года.