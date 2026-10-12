ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Apple: возвращение домой


12.10.2026 12:08

 

 

Корпорация анонсировала очередную ежегодную презентацию своих новинок. В этом году она будет проходить под названием «Добро пожаловать домой». Эксперты ожидают выхода двух обновлённых устройств, которые долгое время оставались в тени. Речь об Apple TV 4K и HomePod Mini.

 

Предыдущая версия Apple TV 4K вышла в 2022 году. Слухи о появлении новой ходят не первый год, но выпуск новинки не однажды откладывался: эксперты считали, что причина – значительные недоработки «умной» системы Apple Intelligence. Однако проблемы вроде бы решены, и ожидается появление новой ТВ-приставки с чипом A19 или A19 Pro и фирменным чипом N1, обеспечивающим улучшенную работу Wi-Fi и Bluetooth, а также обновлённым пультом Siri Remote и увеличенным объёмом оперативной памяти. 

 

Колонка HomePod Mini, по слухам, также будет оснащаться чипом N1 и более мощным процессором серии S с поддержкой интеллектуальных возможностей Siri. Источники также сообщают, что производитель может добавить новые цвета, в частности, розовый и шалфейно-зелёный. Специалисты полагают, что обновлённый смарт-спикер будет звучать лучше своего предшественника, не обновлявшегося с 2020 года.

Связанные новости:
 Четыре Apple HomePod как система объёмного звучания? - 15.09.2026 01:09
 Полноразмерные HomePod возвращаются - 19.01.2023 12:46
 Apple HomePod: «Я вернусь! Я вернусь?!» - 29.06.2022 12:14
 Apple AirPods 3 и цветные HomePod mini - 19.10.2021 10:43
 Apple снимает с производства HomePod - 16.03.2021 13:24
 Apple AirPods Max: в продаже с 15 декабря - 09.12.2020 05:57
 Ждать ли появления Apple HomePod 2? - 27.05.2020 10:47
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007