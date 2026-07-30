Appotronics AL-XL036FR: УКФ-объектив с поворотом оптической оси

30.07.2026 14:56

Объектив Appotronics AL-XL036FR разработан специально для тех инсталляционных проектов, в которых обязательны скрытый монтаж и исключительно высокое качество изображения.



Конструкция объектива предусматривает возможность поворота оптической оси на 90°. Это означает, что сам проектор может быть полностью скрыт, например, за потолочными конструкциями, фальш-панелями и т.п. Новинка подходит для панорамных проекций, картографирования и иммерсивных пространств благодаря сверхкороткому проекционному соотношению 0,36:1, поддержке диагоналей от 100 до 500 дюймов и оптическим сдвигом (Lens Shift) в границах ±50% по вертикали и ±20% по горизонтали.



Объектив предназначен для использования с моделями из профессиональных линеек Appotronics S-SMART и Appotronics S-PRO и может работать с проекторами с яркостью от 11000 до 25000 люменов и разрешением WUXGA или 4K. Производитель гарантирует превосходное изображение, с высокой детализацией и равномерной засветкой на любых площадях.