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Appotronics – инсталляторам: новые проекторы серии F


03.06.2024 12:04

 

 

Компания Appotronics представила несколько новинок – инсталляционные WUXGA проекторы серии F. Хотя устройства этой серии используют только один DLP чип, качество изображения максимально приближено к более дорогим трёхчиповым моделям. В серию входят проекторы AL-FU750A / AL-FU755A, AL-FU825A и AL-FU905A с мощностью светового потока 7200 люмен, 8200 люмен и 9000 люмен соответственно.

 

Новинки предназначены для использования в интерьерном и архитектурном мэппинге, в круговых панорамах, в тематических парках, световых шоу. Лазерный источник света с фирменной технологией ALPD обеспечивает естественную цветопередачу с покрытием 100% цветового пространства Rec.709; коэффициент передачи красного цвета увеличен на 10%. Объектив располагается строго по центру корпуса проектора. Доступны шесть моделей объективов с разными проекционными расстояниями, все – моторизированные, с возможностью вертикального сдвига изображения в диапазоне +/-100% и горизонтального в диапазоне +\-40%. Новинки можно использовать в многопроекторных системах: бесшовную стыковку изображений обеспечивает встроенный видеопроцессор с функцией геометрической коррекции и размытия краёв.

 

Возможности коммутации включают входы HDMI, DVI, DisplayPort, VGA, компонентный на пяти разъёмах BNC, композитный и HDBaseT. Предусмотрена поддержка 3D-режима; имеются соответствующие входы/выходы для синхронизации сигнала в одно- или двухпроекторной схеме. Для интеграции в системы управления есть вход и выход интерфейса RS232, а также интерфейс LAN, совмещённый с HDBaseT. Ресурс работы проекторов серии F составляет до 20000 часов в стандартном режиме и до 25000 часов – в экономичном. Модели этой серии на 30% легче по сравнению с типовыми проекторами аналогичной мощности: они весят менее 17 кг, что существенно упрощает их транспортировку и монтаж.

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