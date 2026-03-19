ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Appotronics M Pro: лазер + интеллект


19.03.2026 12:58

 

 

В России появились в продаже инсталляционные проекторы Appotronics из новой линейки M Pro: модели AL-MK650A и AL-MK750A. Области их применения: музеи, концертные площадки, интерактивные шоу, архитектурные инсталляции и пр.

 

Лазерная технология ALPD5.0 обеспечивает высокую – до 7500 люменов – яркость и цветопередачу с долей красного цвета более 12%. Новинки способны проецировать изображение с нативным разрешением 4K UHD размером от 80 до 300 дюймов по диагонали. Идеальная плавность изображения даже в динамичных сценах достигается благодаря технологии MEMC и системе искусственного интеллекта AI PQ. Новинки можно использовать для создания мультипроекционных систем: технология цветовой однородности устраняет хроматические расхождения, возникающие на формирующих общую «картинку» экранах. Проекторы серии M Pro работают под управлением операционной системы APOS и интегрируются с платформой централизованного контроля APCS, что обеспечивает возможность удалённого мониторинга состояния устройств, их диагностику и управление через LAN и RS232. Оптический блок имеет защиту от пыли IP5X и не требует технического обслуживания. Ресурс работы лазерного источника света: 20 тысяч часов в стандартном режиме. 

 

Проекторы Appotronics M Pro совместимы с широким ассортиментом моторизованных сменных объективов: короткофокусных, с проекционным соотношением 0,5:1 и 0,7-0,9:1 с моторизованной фокусировкой и зумом; стандартным с диапазоном 1,0-1,6:1 и длиннофокусным 1,54-2,48:1, также моторизированными. Инструменты коррекции изображения включают моторизированный сдвиг объектива с диапазоном ±100% по вертикали и ±40% по горизонтали; вертикальную и горизонтальную коррекцию трапеции с диапазоном ±35° по каждой оси, коррекцию по четырём углам, коррекцию для изогнутых поверхностей с девятью опорными точками и многоточечную коррекцию. Всё это позволяет проецировать видеоконтент на колонны, купола, архитектурные элементы и другие нестандартные поверхности без потери геометрии изображения. Устанавливать проекторы новой серии можно в перевёрнутом виде, под углом или вертикально.

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007