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Appotronics – проекторы для дома и бизнеса


10.07.2023 12:15

 

 

Appotronics – компания из Китая, выпускающая в том числе инсталляционные проекторы. Appotronics U – одна из серий фирменной продукции, в которой представлены компактные ультракороткофокусные устройства с проекционным отношением 0,25:1.

 

Благодаря особой конструкции объектива проекторы могут формировать изображение с диагональю 100” при дистанции от экрана всего 19 см. При этом максимальный размер изображения составляет 150”. Проекторы этой серии подходят как для домашнего использования, так и для оснащения выставок, магазинов, музеев и пр. Для интеграции в домашнюю развлекательную систему больше подходит «старшая» модель AL-UK535A с поддержкой 4K – благодаря набору разъёмов для подключения; эти проекторы можно рассматривать в качестве альтернативы большому телевизору в гостиной.

 

В серию входят две модели: AL-UH535A с разрешением Full HD и AL-UK535A (4K). Проекторы имеют размеры 48,5 x 42,2 x 15,2 см и весят около 9,5 кг. В применяемой в этих устройствах технологии ALDP объединены преимущества RGB- и лазерно-фосфорных проекторов; благодаря высокому коэффициенту красного цвета красные оттенки выглядят более естественно и насыщенно. Яркость лазерного источника света составляет 5000 люмен, контрастность 3000000:1. Срок службы: до 20 тысяч часов. Обе модели – с функцией коррекции трапецеидальных искажений: 40 градусов по вертикали в ручном или автоматическом режиме, 15 градусов по горизонтали при коррекции вручную. Есть возможность угловой коррекции – это означает, что в качестве экранов для Appotronics AL-UH535A и AL-UK535A можно использовать неровные поверхности, например, колонны, выгнутые стены, сводчатые потолки и пр. Возможности подключения: у проекторов модели AL-UH535A есть два входа HDMI, вход и выход RGB, VGA, S-Video, композитный видеовход и 3,5-мм аудиоразъёмы, а также микрофонный разъём, USB, RS232 и LAN; проекторы AL-UK535A оснащаются тремя входами HDMI, 3,5 мм аудиовходом и выходом, выходом SPDIF, USB A и USB B, RS232 и LAN.

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