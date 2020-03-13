Апрельская выставка Hi-Fi & High End Show переносится

13.03.2020 13:46 Компания Midexpo сообщила о переносе апрельской выставки "Hi-Fi & High End Show" в связи с угрозой распространения коронавируса. Для обеспечения комфортной работы участников и посетителей, выставка "Hi-Fi & High End Show-2020" переносится на сроки 04-06 сентября 2020 г. Место проведения выставки остается прежним – гостиница «БОРОДИНО» (г. Москва, ул. Русаковская, д. 13). Организаторы выражают надежду, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России и в мире стабилизируется через несколько месяцев. Вернуться к списку новостей