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Апрельская выставка Hi-Fi & High End Show переносится


13.03.2020 13:46

Компания Midexpo сообщила о переносе апрельской выставки "Hi-Fi & High End Show" в связи с угрозой распространения коронавируса.

 

Для обеспечения комфортной работы участников и посетителей, выставка "Hi-Fi & High End Show-2020" переносится на сроки 04-06 сентября 2020 г. Место проведения выставки остается прежним – гостиница «БОРОДИНО» (г. Москва, ул. Русаковская, д. 13). Организаторы выражают надежду, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России и в мире стабилизируется через несколько месяцев.

 

 

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