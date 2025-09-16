ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Arcam: новый уровень качества


16.09.2025 14:58

 

 

Линейка интегральных стереоусилителей Arcam Radia обновилась. В названии серии появился плюсик – теперь это Arcam Radia+ Series; в неё входят три модели: A5+, A15+ and A25+.

 

Устройства представляют собой интегральные стереоусилители со встроенным фонокорректором / предусилителем (для простого подключения проигрывателя виниловых дисков) и встроенным модулем Bluetooth для прямого стриминга. Они различаются размерами и мощностью. A5+ – усилитель начального уровня мощностью 50 Вт/канал, за ним следует A15+ с 80 Вт/канал; «старшая» модель в серии – A25+ мощностью 100 Вт/канал.

 

Внешне усилители почти не изменились, а вот внутри, как сообщает пресс-релиз – «обновлённая схемотехника, усовершенствованные компоненты и интеллектуальное управление питанием». Кроме того, новинки обладают улучшенными возможностями потоковой передачи по Bluetooth с поддержкой AptX Lossless, LE Audio и Auracast. У моделей A15+ и A25+ появилась возможность прямого подключения к телевизору – через вход HDMI eARC, а флагманский A25+ теперь оснащается OLED-дисплеем с защитной панелью из стекла. В продаже обновлённая серия появится в четвертом квартале нынешнего года.

Связанные новости:
 Denon, Marantz, Bowers & Wilkins: продано! - 15.05.2025 13:57
 Анонсы CEDIA Expo: JBL Synthesis, JBL, Arcam  - 27.08.2024 13:39
 Arcam Radia – будущее британского бренда - 10.10.2023 14:40
 Расширение экосистемы Roon - 07.07.2022 12:11
 Потоковый проигрыватель Arcam ST60 - 14.09.2020 11:24
 Радикальное обновление Arcam - 18.09.2019 15:30
 Arcam: сертификация IMAX - 03.12.2018 18:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007