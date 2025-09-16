Arcam: новый уровень качества

16.09.2025 14:58

Линейка интегральных стереоусилителей Arcam Radia обновилась. В названии серии появился плюсик – теперь это Arcam Radia+ Series; в неё входят три модели: A5+, A15+ and A25+.



Устройства представляют собой интегральные стереоусилители со встроенным фонокорректором / предусилителем (для простого подключения проигрывателя виниловых дисков) и встроенным модулем Bluetooth для прямого стриминга. Они различаются размерами и мощностью. A5+ – усилитель начального уровня мощностью 50 Вт/канал, за ним следует A15+ с 80 Вт/канал; «старшая» модель в серии – A25+ мощностью 100 Вт/канал.



Внешне усилители почти не изменились, а вот внутри, как сообщает пресс-релиз – «обновлённая схемотехника, усовершенствованные компоненты и интеллектуальное управление питанием». Кроме того, новинки обладают улучшенными возможностями потоковой передачи по Bluetooth с поддержкой AptX Lossless, LE Audio и Auracast. У моделей A15+ и A25+ появилась возможность прямого подключения к телевизору – через вход HDMI eARC, а флагманский A25+ теперь оснащается OLED-дисплеем с защитной панелью из стекла. В продаже обновлённая серия появится в четвертом квартале нынешнего года.



