Arcam Radia – будущее британского бренда

10.10.2023 14:40

Британский Arcam «прирос» новой серией фирменных аудиокомпонентов, получившей название Radia. Линейка состоит из трёх интегральных усилителей (модели A5, A15 и A25), проигрывателя компакт-дисков CD5 и музыкального стримера ST5.



Устройства, входящие в серию Radia, выполнены в новом для Arcam дизайне. С вводом этой линейки компания берёт курс на изменения, которые коснутся многих аспектов фирменной продукции. В Arcam новые модели считают верхом технической мысли инженеров компании; в эти разработки вложен весь накопленный ими опыт. Линейка рассчитана на молодых потребителей, которые, осуществляя свои первые вложения во «взрослую» аудиосистему, хотят получить лучший результат. По мнению разработчиков, компоненты серии Radia – не только лучшее предложение Arcam с точки зрения соотношения цены и качества, но и лучшие устройства из когда-либо выпускавшихся компанией.



Усилители Radia поддерживают кодек Bluetooth aptX Adaptive, имеют цифровые входы, оснащаются встроенным фонокорректором MM. Модели A5 (мощность 2 х 50 Вт) и A15 (2 x 100 Вт) работают в классе AB и имеют новую схемотехнику на базе ЦАП ESS ES9018. Модель A25 – усилитель класса G мощностью 2 x 100 Вт. На его передней панели расположен OLED-дисплей; ЦАП – ESS ES9280AQ; есть входы USB-C и LED-подсветка. Стример ST5 со встроенной Wi-Fi антенной поддерживает большинство стриминговых платформ, включая Amazon Music Unlimited, Qobuz, интернет-радио, подкасты, Tidal Connect и Spotify Connect. Предусмотрена поддержка MQA, Google Chromecast, Apple Airplay2 и Roon. Плеер CD5 воспроизводит записи с дисков CD, CD-R и CD-RW playback; USB-носителей, поддерживает файлы FLAC, WAV и MP3. И стример ST5, и плеер СD5 созданы на базе ЦАП ESS ES9018. В продаже новинки появятся к концу нынешнего года.



