ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

ARCAM Radia: усилители с функцией Dirac Live Room Treatment


18.02.2026 10:01

 

 

Новая линейка кинотеатральных усилителей ARCAM дебютировала на выставке ISE 2026 в Испании. Особенность входящих в линейку устройств – поддержка технологии Dirac Live Active Room Treatment (ART).

 

ARCAM представил на выставке новые модели усилителей для домашних кинозалов: AVA15, AVA25 и AVA35. Также на стенде компании-производителя был показан новый фирменный 16-канальный процессор AVP45. Устройства поддерживают систему акустической коррекции помещения Dirac Live Room Correction – это стандартная, по умолчанию, функция всех новых AV-усилителей; функции Dirac Live Bass Control и Dirac Live ART – опциональные: желающие приобрести аппараты с такими возможности должны оговорить это особо, размещая заказ.

 

Технология Dirac Live ART появилась в 2023 году; в ней используется цифровая обработка сигнала MIMO (multiple-input, multiple-output, «мультивход, мультивыход»), объединяющая все подключённые громкоговорители и сабвуферы в одну систему с единым управлением и скоординированным звучанием. Процессор управляет всеми компонентами системы сразу, а не каждой колонкой по отдельности; это позволяет уменьшить нежелательные резонансы, сократить время задержки и т.д. Подобная функция особенно востребована в тех случаях, когда предполагается, что в помещении будет много мест для прослушивания (вместо ограниченного пространства sweet spot), или когда помещение из-за своей конфигурации имеет особенно сложную акустику. В продаже ARCAM Radia AVA15, AVA25, AVA35 и AVP45 появятся ориентировочно в третьем квартале 2026 года.

Связанные новости:
 Полный Dirac! Кинотеатральный процессор miniDSP Tide16 - 22.01.2026 23:31
 Onkyo и Dirac Live: новое поколение активной акустики Klipsch  - 19.01.2026 23:49
 Arcam: новый уровень качества - 16.09.2025 14:58
 Denon, Marantz, Bowers & Wilkins: продано! - 15.05.2025 13:57
 Peerless и Dirac – производителям аудиотехники - 02.11.2024 09:50
 Впервые: саундбар с технологией Dirac Live Room Correction  - 05.09.2024 11:10
 Arcam Radia – будущее британского бренда - 10.10.2023 14:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007