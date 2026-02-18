ARCAM Radia: усилители с функцией Dirac Live Room Treatment

18.02.2026 10:01

Новая линейка кинотеатральных усилителей ARCAM дебютировала на выставке ISE 2026 в Испании. Особенность входящих в линейку устройств – поддержка технологии Dirac Live Active Room Treatment (ART).



ARCAM представил на выставке новые модели усилителей для домашних кинозалов: AVA15, AVA25 и AVA35. Также на стенде компании-производителя был показан новый фирменный 16-канальный процессор AVP45. Устройства поддерживают систему акустической коррекции помещения Dirac Live Room Correction – это стандартная, по умолчанию, функция всех новых AV-усилителей; функции Dirac Live Bass Control и Dirac Live ART – опциональные: желающие приобрести аппараты с такими возможности должны оговорить это особо, размещая заказ.



Технология Dirac Live ART появилась в 2023 году; в ней используется цифровая обработка сигнала MIMO (multiple-input, multiple-output, «мультивход, мультивыход»), объединяющая все подключённые громкоговорители и сабвуферы в одну систему с единым управлением и скоординированным звучанием. Процессор управляет всеми компонентами системы сразу, а не каждой колонкой по отдельности; это позволяет уменьшить нежелательные резонансы, сократить время задержки и т.д. Подобная функция особенно востребована в тех случаях, когда предполагается, что в помещении будет много мест для прослушивания (вместо ограниченного пространства sweet spot), или когда помещение из-за своей конфигурации имеет особенно сложную акустику. В продаже ARCAM Radia AVA15, AVA25, AVA35 и AVP45 появятся ориентировочно в третьем квартале 2026 года.