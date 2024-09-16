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Architettura Sonora: шарики и кубики


16.09.2024 14:15

 

 

Необычные акустические системы представит на выставке EI Live! (Великобритания, 18-19 сентября) компания B&C speakers, известная своей продукцией, предназначенной для профессионального рынка. Новая фирменная серия Architettura Sonora (AS) состоит из всепогодных акустических систем класса High End с точечными источниками звука.

 

Громкоговорители серии Architettura Sonora – широкополосные, с компрессионными драйверами с диафрагмой из майлара (Mylar) и шестидюймовыми длинноходными басовиками, которые излучают звуковую волну вниз, на акустическую линзу, благодаря чему звук рассеивается на 360 градусов. В линейке представлены как модели, устанавливаемые на пол или иную плоскую поверхность (они называются Sphere, Cylinder, Cube и Cubino), так и встраиваемые в стены и потолок (Spherina). Производитель обещает, что уровень звуковых искажений минимальный даже на самой большой громкости. Модели Big Cylinder и Cube-400Ten обеспечивают более глубокие и мощные басы благодаря низкочастотным динамикам диаметром 8 и 12 дюймов соответственно. В линейке есть и сабвуфер, 12-дюймовый Cube2LV, а также 100 В версии Sphere, Cylinder, Cube и Cubino.

 

Корпуса колонок облицованы натуральным камнем (мрамором или травертином) или сделаны из бетона (окрашенного в чёрный, серый, красный или белый цвет); для индивидуальных заказов производитель предлагает более чем 100 вариантов облицовки, а также всю палитру красок Klondike. Кроме того, для моделей Cubino, Cube 2LV и Spherina предусмотрена возможность интеграции в корпус колонки LED-подсветки.

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