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Arendal Sound 1723 THX


12.09.2024 22:54

 

 

Новую серию акустических систем 1723 THX выпустила компания Arendal Sound. Она состоит из двух линеек и в том числе включает модели с литерой S, которые предназначены для небольших помещений.

 

«Олдскульными» громкоговорителями серии 1723 THX можно оснащать домашние кинозалы и комнаты прослушивания аудиофильского уровня. В серию входят самые разные колонки, от настольных мониторов и напольных «башен» до surround- и высотных каналов для систем с поддержкой звука Dolby Atmos. Arendal Sound выпускает также серию сабвуферов, которые можно использовать с моделями из линеек 1723 THX и 1723 S THX.

 

Все модели серии комплектуются фирменными твитерами с технологией Arendal Sound WaveGuide, которая улучшает звуковую дисперсию и создаёт эффект присутствия. Колонки выпускаются в двух вариантах отделки: в белом и чёрном матовом цвете.

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